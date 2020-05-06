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Karslı iş adamından çiftçilere ücretsiz gübre desteği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir iş adamı çiftçilere ücretsiz gübre dağıttı.

Karslı iş adamından çiftçilere ücretsiz gübre desteği
06.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:36
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir iş adamı çiftçilere ücretsiz gübre dağıttı.
İş adamı Sezgin Baran Korkmaz, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığına ihtiyaç sahibi çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılması için "Anadolu'nun Bereketli Toprakları Yeniden Filizlensin" sloganıyla 24 ton gübre gönderdi.
Gönderilen çuvallardaki gübreler Vefa Sosyal Destek Grubu ve Sarıkamış Ziraat Odası çalışanları tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre Sarıkamış'a bağlı 55 köyde en az araziye sahip 4 çiftçiye dağıtıldı.
Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada bu zor günlerde çiftçilere yapılan desteğin önemli olduğunu söyledi.
Toplumsal olarak en çok dayanışmaya bu günlerde ihtiyaç olduğunu belirterek, "Karslı iş adamı Korkmaz çiftçilerimizi düşünüp bir nebze olsun katkı sunmak istemiş, çiftçilerimiz adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün dünyanın yaşadığı bu zor günlerde ülkemizdeki birlik beraberliğin böyle güzel örneklerini görmek bizleri memnun ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkamış, Kars, Güncel, Haber

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