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Karslı öğretmen ve öğrencilerden "Evde Kal" çağrısı

Karslı öğretmen ve öğrencilerden "Evde Kal" çağrısı Karslı öğretmen ve öğrenciler, çektikleri klip ile vatandaşları 'evde kal'maya davet etti.

13.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:27
Karslı öğretmen ve öğrencilerden "Evde Kal" çağrısı
KARS - Karslı öğretmen ve öğrenciler, çektikleri klip ile vatandaşları 'evde kal'maya davet etti.
Kars Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen corona virüsten korunmak için herkesi evde sanatla kalmaya davet etti.
Evlerinde uzaktan eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler kendi imkanları ile çektikleri videoyu bir araya getirerek klip yaptılar. Öğretmen ve öğrenciler video kliplerinde evde kalmanın önemine dikkat çektiler. Karslı öğretmen ve öğrencilerden ’Evde Kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Kars, Genel
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