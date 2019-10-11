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Karslı taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgülerine karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na Karslı taksicilerden destek geldi.

11.10.2019 16:40
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgülerine karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na Karslı taksicilerden destek geldi.
Cuma namazı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Karslı taksiciler, taksilerine Türk bayrakları asarak konvoy yaptı. Taksiciler adına açıklama yapan Kadir Yeniaras, "Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na biz de taksiciler olarak destek veriyoruz. Bizler gerek kendimiz, gerek ticari araçlarımızla her zaman ülkemizin, ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Rabbimizden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm Mehmetçiklerimize muzaffer eylemesini diliyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle olsun. Türkiye gibi bizlerde üzen kahraman şehidimiz Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Vatana canımız feda, hepimiz bir bayrak altında yaşıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.
Daha sonra kortej eşliğinde kornalar çalarak şehir turu atan taksiciler, Garnizon Şehitliği'ne geldi. Burada şehitler için dua eden taksiciler, Faikbey Caddesi'nde geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda destek konvoyuna son verdiler. Kent turu atan taksicilere vatandaşlar da destek verdi.
(Işık Çapanoğlu/İHA)
Karslı taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, PKK, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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