Karslı turizmcilere eğitim semineri verildi

Kars'ta, turizmcilere eğitim semineri verildi. Seminer, turizmcilerden yoğun ilgi gördü.Kars Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda turizmcilere yönelik eğitim semineri verildi. Seminere Vali Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve turizmciler katıldı.Eğitim Semineri'nin açılış konuşmasını Vali Türker Öksüz, yaptı. Öksüz, "Tarihi ve turistik değerleri ile Türkiye'nin doğusunda önde gelen turizm merkezi haline gelen, Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı, Serhat Şehir Gazi Kars; gezilip, görülmesi gereken yerlerden biridir. Kars Kalesi, baltık mimarisi yapıları, Ebu'l Hasan Harakani Külliyesi, tarihi dokusu, Çıldır Gölü, Kuyucuk Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Ani Örenyeri, Sarıkamış Kış Turizm Merkezi, Susuz Şelalesi görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Bizim; tüm tarihi eserleri restore edilmiş, Sarıkamış kış turizm merkezinin tüm altyapısı bitmiş, yılda birkaç milyon turist ağırlayabilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Anı Örenyeri tüm insanlığın hizmetine sunulmuş, hayvancılıkta ülkemize birinci sırada. Peynircilikte kendini markasını oluşturmuş üretilen tarımsal ve hayvansal ürünleriyle hem ülkemiz ihtiyacının önemli bir kısmını sağlayan hem de bu ürünleri Asya ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç eden, ilimizin ve bölgemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorununun çözülmüş olduğu bir Kars hayalimiz var" dedi.Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için Kars'ın turizm potansiyelini daha verimli kullanabilmesi, turizmin ekonomiye olan katkısını daha üst seviyelere çıkarabilmesi, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmayı gerçekleştirmeye en fazla katkıda bulunabilmesi, istihdamdaki payının daha da artırılmasını sağlamak üzere çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz diyen Vali Öksüz, "Kars'ı ziyaret eden misafir sayısında özellikle Doğu Ekspresinin de etkisiyle son yıllarda giderek artan bir ivme yakalamış durumda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. 29 Mayıs'ta ilke seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin bu ivmeyi daha da güçlendireceğini umut ediyoruz. Özellikle misafir kelimesini kullandım. Çünkü; şehrimizi evimiz, gelen ziyaretçileri de misafir olarak görmemiz gerekiyor. İlimize gelen her turistin misafirimiz olduğunu, ilimiz topraklarına adım attığı ilk andan yolcu edeceğimiz son ana kadar Türk misafirperverliğini, Kars misafirperverliğini en iyi şekilde sergilememiz gerektiğinin önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Özellikle ilimize gelen misafirlerle bire bir ilişki içinde olan taksicisinden, lokantacısına, her kademedeki otel görevlisinden, yöresel ürün satıcısına, işletme sahibinden sokaktaki vatandaşa kadar herkes bu mantaliteye sahip olursa turizmde bir yerlere gelebiliriz. Bu mantaliteyi sağlamak için de 7'den 70'e tüm Karslılarda bir farkındalık oluşması gerekiyor" diye konuştu.Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Vali Türker Öksüz, "Turizm sektöründe sürdürülebilir bir kalkınma istiyorsak her şeyi kuralına göre, en iyi örneklere göre planlamalı ve hayata geçirmeliyiz. Gelen misafiri tabiri caizse tek seferde yolunacak kaz gibi görmememiz, sadece bugünü değil yarını da düşünmemiz gerekir. Şişirilen fiyatlarla, kişiye göre değişen fiyatlarla misafirlerimizi üzer ve kaçırırsak bir daha da geri kazanmamız oldukça zordur. Bu bağlamda; herkesin elini taşın altına koyarak, elbirliğiyle ilimizin gelişip, kalkınması ve hak ettiği konuma gelmesi için var gücüyle çalışacağına, ilimiz sıcakkanlılığı ve misafirperverliğini göstereceğine olan inancımı belirtmek istiyorum. Bugün burada konusunda uzman turizm sektör temsilcilerinin verecekleri eğitim seminerlerinin ilimiz turizmine büyük katkılar sağlamasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.Vali Türker Öksüz'ün ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'ın yaptığı sunum ile eğitim semineri devam etti.Eğitim seminerinde daha sonra Kars turizmi masaya yatırıldı. Neler yapılabileceği görüşüldü. Fikir alış verişinde bulunuldu. - KARS