Karslı vatandaşlar maskesiz dışarı çıkmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Kars'ta, vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.

03.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:23
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Kars'ta, vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.
Kovid-19 kapsamında normalleşme sürecinin başladığı bugünlerde kentteki cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa caddeleri ile Ortakapı ve İstasyon Mahallesi ile Hapan mevkisinde yoğunluk oluşturan vatandaşların büyük çoğunluğu maske taktı.
Sosyal mesafe kuralına da uyan vatandaşlar, uzun bir aradan sonra güneşli havada yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda maske takma zorunluğu getirildiğini anonslarla hatırlatarak vatandaşlara uyarılarını sürdürdü. Karslı vatandaşlar maskesiz dışarı çıkmıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Muhtar Paşa, Kars, Güncel, Haber

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