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Karslılar "evde kal" çağrısına uydu

Karslılar "evde kal" çağrısına uydu Kars'ta vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların "evde kalın" uyarısına uyarak sokağa çıkmadı.

22.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:33
Karslılar "evde kal" çağrısına uydu
KARS - Kars'ta vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların "evde kalın" uyarısına uyarak sokağa çıkmadı.
Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de bugüne kadar 21 can alan korona virüsü salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasıyla bugün Karslıların çoğunluğu sokağa çıkmayarak uyarıları dinledi. Kars'ta uygulanan tedbirler kapsamında vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokaklara çıkmıyor. Kentte özellikle yaşlılar ve çocukların uğrak mekanı olan parklar da bugün boş kaldı. Karslılar ’evde kal’ çağrısına uydu

Kaynak: İHA

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Karslılar "evde kal" çağrısına uydu
Etiketler : Kars, Genel

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