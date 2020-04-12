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Karslılar evde kaldı, domuz sürüsü köy merkezine indi

Karslılar evde kaldı, domuz sürüsü köy merkezine indi Sarıkamış'ta köye yaklaşık 50'ye yakın domuz sürüsü indi.

12.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:50
Karslılar evde kaldı, domuz sürüsü köy merkezine indi
KARS - Sarıkamış 'ta köye yaklaşık 50'ye yakın domuz sürüsü indi. Köy etrafında dolaşan domuz sürüsü köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sarıkamış'a bağlı Handere köyünün hemen karşısında bulunan ormanlık alana domuz sürüsü indi. köylüler tarafından fark edilen ve görüntülenen sürüde yaklaşık 50 tane domuz olduğu görüldü.
Çok sayıda domuz sürüsü Doğukan Şahin tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şaşırtan görüntülerde; domuz sürüsünün köyün hemen etrafında ilerlediği görülüyor.
Domuz sürüsünü görüntüleyen Doğukan Şahin ilk defa böyle bir şeyin olduğunu söyledi.
Yavrularıyla birlikte bir süre köy etrafında ilerleyen sürü daha sonra gözden kayboluyor. Karslılar evde kaldı, domuz sürüsü köy merkezine indi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıkamış, Kars, Genel
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