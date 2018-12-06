Karslılar güne sisle başladı

06 Aralık 2018 Perşembe 09:22



06 Aralık 2018 Perşembe 09:22

Karslılar güne sisle başladıKARS - Kars'ta dün etkili olan karla karışık bugün yerini sise bıraktı. Sisin etkili olduğu kentte görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Karslılar sabah güne sisle başladı. Sis kent genelini etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler ve işe gitmek için sabah yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.Öte yandan yoğun sisin olduğu Kars'ta hava sıcaklığı de eksi 6 dereceye kadar düştü.