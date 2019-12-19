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Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı

Şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Bursa'da konser verdi.

19.12.2019 03:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 03:45
Şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez 'da konser verdi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu.
Orkestrası eşliğinde sahne alan sanatçı Dönmez, sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverlerle birlikte söyledi.
Dönmez, İngilizce şarkıların yanı sıra "Üsküdar'a gider iken", "gesi bağları" gibi Türkçe şarkılardan oluşan geniş bir repertuara yer verdi.
Konserini "mest oldum" şarkısıyla bitiren Dönmez ve orkestrası Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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