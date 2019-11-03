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Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının son anlarında çılgına döndü. Hakemin üzerine yürüyen Yalçın'ı teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.

03.11.2019 18:31

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın 85. dakikasında Hakem Halis Özkahya, Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösterdi. Yalçın da kart sonrası çılgına döndü.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

TEKNİK HEYET SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Halis Özkahya'nın üstüne yürümeye teşebbüs eden Sergen, Yardımcı Antrenör Murat Şahin ve oyuncular tarafından güçlükle sakinleştirildi. Karttan dolayı sinirlerine hakim olamayan ve sahayı geç terk eden Yalçın'a, Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, soyunma odası körüğüne kadar eşlik etti.

Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!

Spor


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