Haberler » Güncel » Kart54 kiosklarında yeni dönem - Haber

Kart54 kiosklarında yeni dönem

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin 10 farklı noktasında hizmet sunan Kart54 kiosklarına yeni bir özellik daha eklendi.

05.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:31Kart54 kiosklarında yeni dönem
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin 10 farklı noktasında hizmet sunan Kart54 kiosklarına yeni bir özellik daha eklendi.

Kart54 kiosklarında yeni bir özellik daha hayata geçirildi. Vatandaşlara kolay ve hızlı ödeme imkanı sunan Kart54'ler için kiosk noktalarından 'Tam Kart' sahibi olunabilecek. Dolum makinesinin başında 'Kart Satın Al' sekmesine tıklayarak nakit girişinden ödemeyi yapan vatandaşlar, Tam Karta sahip olabilecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şu an 120 aktif Kart54 bayii bulunmaktadır. Dolum cihazlarından 2 haftalık süreç içerisinde 400 vatandaşımız yeni özelliği kullanmıştır. Kart54'e gelecek yeni özellikler ile vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz" denildi.

Artık tam Kart54'te alınabilen dolum noktaları ise şu şekilde; Ofis Garajı, Donatım Garajı, İhsaniye Garajı, Gar Meydanı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kampüs, Mavi Durak, Yeni Cami, Korucuk Eğitim Araştırma Hastanesi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:51 Ankara-6 adet bayraktar tb2 emniyet genel müdürlüğü'ne teslim edildi - Haber
14:50 Silivri'de trafik kazaları: 3 yaralı - Haber
14:50 Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın - Haber
14:50 Kan donduran mektup: "Senin canına karşılık bir ceza kesiyorum" - Haber
14:46 Ayakkabı tamircilerinde kış yoğunluğu - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
5.12.2019 14:55:36