Kartal'a Messi Tedavisi!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Yönetimi, gelecek açısından büyük umutlar vaat eden Kartal Kayra Yılmaz'a aynen dünya yıldızı Lionel Messi 'de olduğu gibi hormon tedavisi uyguladığı ortaya çıktı.

12 yaşında Beşiktaş'ın alt yapısına getirilen ve dört yıldır siyah-beyazlı kulüpte bulunan genç yetenekte büyüme sorunu yaşanıyordu. Büyüme hormonu bozukluğu nedeniyle, Barcelona 'nın Messi'ye yaptırdığı tedaviyi Kartal'a uygulayan ve bugünlere getiren Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncunun gösterdiği gelişimden çok umutlu...

18 yaşında olmasına rağmen U21 takımında yaşça büyük oyuncularla birlikte oynayan Kartal Kayra'yı bir an önce Türk futboluna kazandırmak isteyen siyah-beyazlılar, hem uygulanan tedavinin hem de taktiksel gelişimin verdiği başarılı sonuçlardan bir hayli memnun.

Fiziki gelişimi çok iyi giden fakat üst yapı için henüz yeterli seviyeye ulaşmayan Kartal Kayra Yılmaz'ı bir süre daha alt yapıda tutacak olan yönetim, fiziki gelişimini tamamlar tamamlamaz genç yeteneği üst yapıya alacak. Bu oyuncu dışında diğer yetenekleri de mercek altına alan Beşiktaş Yönetimi, artık yıldız transferler yerine, kendi akademisinden futbolcu yetiştirecek.