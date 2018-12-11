Kartal'a Muriel Teklifi

SERDAR SARIDAĞ

Devre arası transfer çalışmalarında önceliği forvet hattına veren Beşiktaş 'ta sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Trabzonspor 'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz Çin 'in Guangzhou Evergrande takımındaki Alan Carvalho gibi isimlerle ilgilenen siyah-beyazlılar son olarak Luis Muriel'i listesine ekledi.

Sevilla 'da top koşturan ancak bu sezon düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Kolombiyalı golcünün, menajerler tarafından Beşiktaş'a teklif edildiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar kiralık olması koşuluyla Muriel için girişimde bulunacak.

Sevilla, Muriel'i geçen sezon başında tam 21.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sampdoria 'dan kadrosuna katmıştı. Kartal 'ın maddi koşulların oluşması halinde İspanya 'da henüz beklentilere yanıt veremeyen Muriel için önümüzdeki dönemde resmi girişimlerde bulunabileceği ileri sürüldü.

Burak Yılmaz'ı gündeminde tutan siyah-beyazlı kulüp bonservisi elinde olması durumunda tecrübeli golcüyle masaya oturacak. Zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Trabzonspor'un bu oyuncu için bonservis bedeli isteyeceğini düşünen Beşiktaş Transfer Komitesi bu nedenle rotasını kiralık oyunculara çevirdi.