Kartal'a Taze Kan

Törenin ardından CHP'li Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, CHP Kartal Gençlik Kolları ve Türk Kızılayı'nın iş birliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan verdi.

Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Büstü önünde yapılan törene CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel'in yanı sıra CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Burak Tok, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Ramis Akın, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kaan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

CHP'li Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, Atatürk Büstü önünde yapılan törenin ardından Şehit Er Serhat Şanlı ve Şehit Aydın Çelik'in ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından Kartal Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Yüksel, vatandaşlara hoşaf ve Çanakkale Şehitleri anısına lokma dağıttı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gökhan Yüksel, kan bağışının önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü. Çanakkale deyince; acı, göz yaşı, kan, mücadele, ama aslında birlik ve beraberlik aklımıza geliyor. Dedelerimizin kanlarının son damlasına kadar savaştığı ve bu vatanı bizlere armağan ettiği o büyük mücadelenin zafer günü aklımıza geliyor. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Orada omuz omuza mücadele ederek kanlarını veren insanlar birbirilerine şu soruyu hiç sormadı; Sen nerelisin ya da hangi partiye oy veriyorsun. Bunun yerine omuz omuza mücadele ederek bu vatanı bize armağan ettiler. Orada beraberlik duygusu vardı, omuz omuza dayanışma vardı. Onlar, bizler için, bu vatan ve bayrak için kanlarının son damlasına kadar mücadele ettiler ve can verdiler.

Bugün biz de onları anmak için,'Can verenler için kan veriyoruz' sloganımızla hep beraber kan bağışında bulunduk. Bu vesileyle herkesi kan vermeye davet ediyorum. Hastanelerde kan ihtiyacı olan birçok dostumuz ve komşumuz var. Biz de kanımızı bağışlayarak bunlara bir çare olabiliriz.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Bültenler