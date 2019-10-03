Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını fırlattı. Adliye koridoru savaş alanına dönerken kavgaya polis müdahale etti.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, tekme, tokat, sandalyeler ve çöp kovaları havada uçuştu. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.