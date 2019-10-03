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Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyeler ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

03.10.2019 17:58

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını fırlattı. Adliye koridoru savaş alanına dönerken kavgaya polis müdahale etti.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, tekme, tokat, sandalyeler ve çöp kovaları havada uçuştu. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(7)
ADMAN:Adalet dagitilan yerde Adalet arayanlarin muharebesi.
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PARANAHUE PARANAHUE PARANA:İnsanlar birbirlerine adalet atıyorlar. Çok mesafe aldık çook, yollar, köprüler, camiler yapıldı. Hala daha depremde Gsm diyen cahiller var ama durmayacağız yola devam edeceğiz dört beş maaş giren evler, kapısının önünde ikişer üçer jeepler olan bir ülke yarattık tüm dertlerden kurtulduk bir cennet yaşıyoruz hayalini bile kuramazdı kimse şimdi herkes bizi kıskanıyor çatlayasiceler. Zamanımızda bir peygamber gelecek olsaydı kim olurdu hepimiz biliyoruz artık. Oy verdik iman ettik. İtaat edin.
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GARİP BİR İNSAN:SÖZDE ADALETİN SAĞLANACAĞI YERDE BUNLAR VAR. MEMLEKET BİTMİŞ
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KARADENİZ:kırın kırın babanızın malı idi psikopat takımı
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BİR ACAYİP ADAM:ulan bu nasıl mevzu:)
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DOĞRUCU:adaletin sağlandığı mekanda bunlar olabiliyorsa vay GÜVENLİK SİSTEMİMİZİN haline
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KADO:Sistemin kralı da olsa bu kafadakilerle yürütemezsin. Ne derdin var da milletin malına zarar veriyorsun. Değil mi?
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