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Kartal Anadolu Adliyesi savaş alanına döndü

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrasında iki grup arasında kavga çıktı.

03.10.2019 17:52Kartal Anadolu Adliyesi savaş alanına döndü
Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyeler ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Kartal Anadolu Adliyesi C blok -1. katta bulunan vatandaş girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, tekme, tokat, sandalyeler ve çöp kovaları havada uçuştu. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kavgada, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Anadolu Adliyesi, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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