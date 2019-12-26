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Kartal araya moralli girmek istiyor

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş'ta hedef, yılın son maçını kazanarak araya moralli girmek.

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:10 Kartal araya moralli girmek istiyor
Süper Lig'in 17. haftasında 'ni konuk edecek olan 'ta hedef, yılın son maçını kazanarak araya moralli girmek. Siyah-beyazlılar kazanarak, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgilerini unutturmak istiyor.
2019 yılının son maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önündeki mücadeleden 3 puanla ayrılarak yeni yıla moralli girmek istiyor. Geride kalan 2 lig maçında önce sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 ardından da deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Ankara temsilcisi karşısında kötü seriyi de sonlandırmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA LENS, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE STANCU CEZALI
Vodafone Park'ta yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Douglas ve Dorukhan sakat, Lens ise cezalı. Burak Yılmaz'ın durumu ise belirsiz. Siyah-beyazlılarda bu isimler dışında eksik bulunmazken, Başkent ekibinin en önemli gol ayağı olan Rumen forvet Stancu cezalı. Stancu'nun yanı sıra Berat ve Balano da cezalı olan diğer isimler.
BEŞİKTAŞ EVİNDE GEÇİT VERMİYOR
İki takım bugüne kadar 117 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların 68'ini Beşiktaş kazandı. 35 mücadele beraberlikle sonuçlanırken 14 maçı ise Gençlerbirliği kazandı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 58 karşılaşmada ise Gençlerbirliği'nin 3 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş 37 kez kazanırken 18 kez de eşitlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği bu deplasmandaki son galibiyetini 2 Aralık 2000 tarihinde aldı. Yarın saat 20.30'da oynanacak olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.
(Bozhan Memiş/İHA)

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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