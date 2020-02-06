Kartal Baba'da farkındalık resimleri

Kartallılar için önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Kartal Baba alt geçidi, Sanat Akademisi resim bölümü öğrencileri tarafından çeşitli konularda farkındalık uyandıracak duvar resimleri ile donatılıyor.



Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmalar kapsamında duvar resimleri ile süslenen Kartal Baba alt geçidinde vatandaşlara farklı konularda farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.



Ressam Murat Havan'ın 'Her Yer Benim Atölyem ve Yavru Kartallar' sanat grubu öğrencileri tarafından yürütülen resim çalışmaları kapsamında daha önce de Kartal'da; Organik Pazar, Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi ve Masal Müzesi'nin duvarları birbirinden güzel resimler ile süslenmişti.



Kartal Baba Alt Geçidi'nde 15 gündür devam eden resim çalışmalarında vatandaşların farkındalık kazanmasına yönelik duvarlara işlenen ilk resim ise motosiklet sürücüleri ile ilgili oldu. Geçidin en dikkat çeken yerine işlenen resimde araç sürücülerine yönelik, "Motosikletleri Fark Edin" mesajına da yer verildi. Devam eden resim çalışmaları kapsamında ise vatandaşlara farkındalık kazandırmak için yeni çizilecek resimlerde, engelli bireylere yönelik farkındalıklar ve hayvan hakları gibi konular ele alınacak.



Ayrıca geçidin duvarlarında kullanılan canlı renkler ile sunulan görsel şölenin yanı sıra gönüllerde taht kurmuş; Aşık Veysel, Kıvırcık Ali, Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif, Cem Karaca, Barış Manço, Adile Naşit ve Kazım Koyuncu gibi sanatçıların resimlerine de yer veriliyor.



Çalışmalar ile ilgili konuşan Ressam Murat Havan, "İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler duvar resimleri yaptırıyor. Bizim buradaki farkımız farkındalıkların da fark edilmesi. Akılda kalacak mesajlar vereceğiz. Bu çalışmaları hayata geçirmemize ve Kartal'da genç sanatçıların yetişmesine verdiği desteklerden dolayı başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA