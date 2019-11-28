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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yerel gazetecilerle bir araya geldi.

28.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:40Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yerel gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Yüksel," Göreve geldiğimiz ilk günde itibaren Kartal halkı ile iletişim noktasında görülebilir, erişebilir olmak bakımından sahada olmaya gayret gösterdik" şeklinde konuştu.

Kahvaltı programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yerel basın mensuplar, başkan yardımcıları ile belediye birim müdürleri katıldı. Programda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları, projeleri anlattı ve basın mensuplarının merak ettiği soruları yanıtladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'a dair yaptıklarımız 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri yapıldığı süre zarfında hem hizmet etmeye hem de sahada olmaya gayret ettik. Göreve geldiğimiz ilk günde itibaren Kartal halkı ile iletişim noktasında görülebilir, erişebilir olmak bakımından sahada olmaya gayret gösterdik. Her mahallede iftar sofralarında komşularımız ile buluştuk. 20 mahalleye de gitmeye gayret gösterdim. Komşularımız ile buluşma gayreti içinde olduk. Yine akabinde yaz dönemi geldiğinden dolayı çocuklarımızın karne heyecanını paylaşmaya çalıştık" dedi.

Başkan Yüksel,"Bu deneyimlerin ardından önümüze stratejik bir çalışma geleceği için, belediyelerde ilk 6 ayda gerçekleşmesi zorunlu olan 5 yıllık planlamayı bir anlamda çalışma imkanı yakaladığımız stratejik plan içerisinde 'mahallemi dinliyorum' etkinlikleri ile stratejik plan çalışmasını başlatmış olmuştuk. Tabi bunu temelinde oluşturduğumuz etkileşimi de katarak daha koordinasyonlu daha kontrollü bir şekilde 'mahallemi dinliyorum' etkinliklerini yapabildik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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