Haberler » Yerel » Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldi - Haber

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldiİSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yerel gazetecilerle bir araya geldi.

28.11.2019 22:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:21
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldi
İSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yerel gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Yüksel, "Göreve geldiğimiz ilk günde itibaren Kartal halkı ile iletişim noktasında görülebilir, erişebilir olmak bakımından sahada olmaya gayret gösterdik" şeklinde konuştu.
Kahvaltı programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yerel basın mensuplar, başkan yardımcıları ile belediye birim müdürleri katıldı. Programda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları, projeleri anlattı ve basın mensuplarının merak ettiği soruları yanıtladı.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'a dair yaptıklarımız 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri yapıldığı süre zarfında hem hizmet etmeye hem de sahada olmaya gayret ettik. Göreve geldiğimiz ilk günde itibaren Kartal halkı ile iletişim noktasında görülebilir, erişebilir olmak bakımından sahada olmaya gayret gösterdik. Her mahallede iftar sofralarında komşularımız ile buluştuk. 20 mahalleye de gitmeye gayret gösterdim. Komşularımız ile buluşma gayreti içinde olduk. Yine akabinde yaz dönemi geldiğinden dolayı çocuklarımızın karne heyecanını paylaşmaya çalıştık" dedi.
Başkan Yüksel, "Bu deneyimlerin ardından önümüze stratejik bir çalışma geleceği için, belediyelerde ilk 6 ayda gerçekleşmesi zorunlu olan 5 yıllık planlamayı bir anlamda çalışma imkanı yakaladığımız stratejik plan içerisinde 'mahallemi dinliyorum' etkinlikleri ile stratejik plan çalışmasını başlatmış olmuştuk. Tabi bunu temelinde oluşturduğumuz etkileşimi de katarak daha koordinasyonlu daha kontrollü bir şekilde 'mahallemi dinliyorum' etkinliklerini yapabildik" şeklinde konuştu.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldi

Ülgür Gökhan, Kartal, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
00:00 Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi bakanlığa çağırdı
23:09 Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
23:02 Şüpheli aracı kovalayan polis motosikleti kaza yaptı: 2 polis yaralı
22:59 Öğrenciler okul koridorunu tarihi ve kültürel motiflerle süsledi
22:30 ORAN 275.32 milyon TL'lik yatırım sözleşmesi imzaladı
22:19 Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldi
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
29.11.2019 00:02:44