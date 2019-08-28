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Kartal Belediye Başkanı Yüksel asfalt çalışmalarını inceledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, devam eden çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

28.08.2019 17:11 Kartal Belediye Başkanı Yüksel asfalt çalışmalarını inceledi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, devam eden çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asfalt çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde, süratle devam ettiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, "İlçemize artı değer katacak çalışmalara devam edeceğiz. Anadolu Caddesi'nde İBB ekiplerimizle birlikte asfaltlama çalışması yapıldı. Yazın bu sıcağında Kartallı komşularımızın en iyi hizmeti alabilmesi için gayretle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmaların yapıldığı caddede yaşayan mahalle sakinleri de çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirterek, ekiplere ve Başkan Yüksel'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Esentepe Mahallesi, Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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