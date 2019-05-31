Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri plaj sezonunu açıyor

Plajı ve sosyal aktiviteleri ile İstanbul
'un en gözde mekanlarından biri haline gelen Kartal Belediyesi
Büyükada Sosyal Tesisleri, 2019 yaz sezonunu 5 Haziran Çarşamba
günü açıyor.
Kartal Belediyesine ait tesis, şehirden uzaklaşmadan dinlenmek ve denize girmek isteyenlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. 4,45 hektarlık arazi üzerine kurulu Büyükada Sosyal Tesisleri'nin plaj ve mesire alanından, Kartallılar yaz sezonunda hem günübirlik yararlanma imkanı bulabiliyor hem de İstanbul'un içinde denizin ormanla buluştuğu huzurlu bir yerde dinlenme ayrıcalığını yaşıyor. Vatandaşlar, Kartal Deniz
Motorları İskelesi'nden hareket eden motorlar ile plaj ve mesire alanına doğrudan ulaşabiliyor.
Kartal Motor İskelesi'nden sefer saatleri şöyle:
Hafta içi gidiş 08.30-11.30, dönüş 17.00-18.00 saatleri arası.
Hafta sonu gidiş 08.30-12.30, dönüş 16.00-18.00 saatleri arası.
Giriş ücretleri hafta içi 20, hafta sonu 30 TL. Öte yandan engel derecesi yüzde 40 ve üzeri olan vatandaşların ücretsiz, refakatçilerinin de yüzde 50 indirimli olarak yararlanabildiği tesisten 0-6 yaş arası çocuklar da ücretsiz faydalanabilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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