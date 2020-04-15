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Kartal Belediyesi, eczane ve 112 Acil Yardım merkezlerini dezenfekte ediyor

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eczane ve 112 Acil Yardım merkezlerini dezenfekte ediyor.

15.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:24
Kartal Belediyesi, eczane ve 112 Acil Yardım merkezlerini dezenfekte ediyor
Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eczane ve 112 Acil Yardım merkezlerini dezenfekte ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid -19 virüsünden halkı korumak amacıyla alınan önlemler kapsamında daha önce ilçede en az bir kez dezenfekte edilen eczaneler ve 112 acil yardım merkezleri, yeniden dezenfekte ediliyor.
Halkın yoğun olarak kullandığı ve ilaç temini açısından hayati yerlerden biri olan eczaneler, 3 kişilik bir ekip tarafından tamamen dezenfekte edildi. İlçenin farklı mahallelerinde bulunan eczanelere tek tek uğrayan ekipler, özel solüsyon ile dezenfeksiyon gerçekleştirdi.
Öte yandan yine ilçenin farklı noktalarında bulunan 112 acil yardım istasyonları ve ambulanslar da görevli başka bir ekip tarafından tamamen dezenfekte edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Güncel
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