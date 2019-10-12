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Kartal Belediyesi eski Park ve Bahçeler Müdürü Cemal Şahan mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaparken beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden Cemal Şahan, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

12.10.2019 15:10Kartal Belediyesi eski Park ve Bahçeler Müdürü Cemal Şahan mezarı başında anıldı
Kartal Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaparken beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden Cemal Şahan, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Başkan Gökhan Yüksel'in de katıldığı törende Şahan için dualar edildi.

Kartal Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaparken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 12 Ekim 2018'de hayatını kaybeden Cemal Şahan için anma töreni düzenlendi. Şahan'ın Yeni Şeyhli Mezarlığındaki kabri başında anıldığı törene Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Şahan'ın ailesi, dostları ve çalışma arkadaşları katıldı. Törene katılan aile bireyleri Cemal Şahan'ı andıkları kısa konuşmalar yaptı.

Törende Cemal Şahan hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Görüyoruz ki hayat gerçekten çok acımasız ve boş. ya iyi eserler bırakır iyi anılırsınız ya da her merhum gibi burada cenazemiz kaldırılır ama arkamızdan iyi konuşulmaz. Ne mutlu ki bugün iyi anıyor, iyi konuşuyoruz. Eşinin de söylediği gibi çok saygın ve onurlu bir şekilde anıyoruz. Her anında ondan iyi şeyler öğrendik" dedi.

Törende konuşmaların ardından Cemal Şahan için Kur'an tilaveti okundu, dualar edildi. Ayrıca törenin sonunda katılanlara çam fidanı dağıtıldı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Güncel

Kaynak: İHA

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