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Kartal Belediyesi, "Evde Sağlık" ve "Hasta Nakil" hizmetlerine yeniden başladı

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile verilen mücadelenin, kentin her noktasında uyum içerisinde gerçekleşmesi amacıyla kısa süreliğine durdurduğu "Evde Sağlık" ve "Hasta Nakil" hizmetlerine yeniden başladı.

25.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:12
Kartal Belediyesi,
Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile verilen mücadelenin, kentin her noktasında uyum içerisinde gerçekleşmesi amacıyla kısa süreliğine durdurduğu "Evde Sağlık" ve "Hasta Nakil" hizmetlerine yeniden başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre belediye, alanında uzman personeli ile evde bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların hizmetlerini ücretsiz karşıladığı "Evde Sağlık" ile "Hasta Nakil" hizmetlerini, küresel salgın koronavirüsüne karşı yürütülen seferberliği genişletmek amacıyla kısa süreliğine durdurmuştu.
Söz konusu hizmetlerin daha koordineli bir şekilde devamlılığını sağlamak amacıyla Kartal Kaymakamlığı, Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığı ve evde bakıma muhtaç vatandaşlara yara ve enjeksiyon konusunda, alanında uzman personelden oluşan ekipleriyle sağlık hizmeti sağlamaya devam ediyor.

Öte yandan özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların evden hastaneye, hastaneden eve ücretsiz bir şekilde ulaştırılmasının sağlandığı "Hasta Nakil" hizmeti de yeniden devrede. Kapsamda olan ve verilen hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi'ni aramalarının yeterli olduğu belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

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