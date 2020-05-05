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Kartal Belediyesi, kentte tespit edilen eksiklerle ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Korona virüs pandemisi sürecinde ilçe genelinde belediye ekipleri ile birlikte etkin bir mücadele sürdüren Kartal Belediyesi, kentte tespit edilen eksiklerle ilgili çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Kartal Belediyesi, kentte tespit edilen eksiklerle ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor
05.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:08
Korona virüs pandemisi sürecinde ilçe genelinde belediye ekipleri ile birlikte etkin bir mücadele sürdüren Kartal Belediyesi, kentte tespit edilen eksiklerle ilgili çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Kentin yıllardır çözülemeyen altyapı ve aydınlatma sorunları da bu süreçte çözüme kavuşturuluyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuya ilişkin açıklamasında: "Komşularımızla yeniden buluşacağımız güzel günlere hazırlanmak için ilçemizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tüm ekiplerimizle yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.

Kartal'da hayatın bir an önce normale dönmesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyan ve evde kalan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Yüksel, bu süreçte yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Dünya çapında yayılan ve Mart ayının başından itibaren ülkemizde de etkisini göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle belediyemiz ilk günden itibaren çok sayıda tedbir aldı. Komşu İletişim Merkezimiz, Kartallı komşularımızdan gelen çağrılara en hızlı şekilde cevap vermek için özenle çalıştı. İlaçlamadan maske ve gıda paketi isteklerine kadar on binlerce çağrıyı cevapladık. Sahada görev alarak gece gündüz büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi personeli, Kartallı komşularımızı salgından korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük bir mücadele içinde oldular. Hijyen çalışmalarımız kapsamında sadece bir ay gibi bir süre içerisinde bile 1 milyon metrekareden fazla kapalı alanı dezenfekte ettik. Kartal Belediyesi, komşularımızın bu zor günleri sorunsuz atlatabilmesi için 7-24 görev başındadır."

Korona virüs tedbir ve hizmetlerin yanı sıra altyapı ve aydınlatma çalışmalarına da bu süreçte hız verdiklerine dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, yılların sorununa da bu süreçte ivme kazandırdıklarını belirtti. Başkan Yüksel, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Komşularımızla yeniden buluşacağımız güzel günlere hazırlanmak için ilçemizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tüm ekiplerimizle yoğun bir mesai harcıyoruz. Geçmiş yıllarda yaşadığımız sel felaketlerinin önüne geçmek adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle İSKİ ile beraber Kartal'daki sel baskını sorunlarını çözecek alt yapı çalışmalarımız hız kazandı. Cadde ve sokaklarımızın aydınlık ve estetik bir görünüme kavuşabilmesi amacıyla aydınlatma sorunları yaşanan noktalarda stanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ile birlikte aydınlatma çalışmaları yürütüyoruz. Bozuk yol kaldırımlarının bakımını yapmaya devam ediyoruz. " - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel, Haber

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