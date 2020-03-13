Kartal Belediyesi korona virüs nedeniyle etkinliklerini iptal etti
Kartal Belediyesi, korona virüse karşı önlem olarak kültürel ve sportif etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.
13.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:05
Kartal Belediyesi, korona virüse karşı önlem olarak kültürel ve sportif etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığını riske atmamak adına tüm kültürel ve sportif etkinliklerimiz, 31 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Ortak alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürürken, sağlık açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamamanız adına kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmanızı tavsiye eder, sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığını riske atmamak adına tüm kültürel ve sportif etkinliklerimiz, 31 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Ortak alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürürken, sağlık açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamamanız adına kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmanızı tavsiye eder, sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
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