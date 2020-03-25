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Kartal Belediyesi koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge yayımladı

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 maddelik genelge yayımladı.

25.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:42
Kartal Belediyesi koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge yayımladı
Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 maddelik genelge yayımladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küresel bir salgına neden olan Kovid-19 virüsünün, yüksek bulaşıcılık etkisinin olması ve insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle, vatandaşların can güvenliğini sağlamak, belediye hizmetlerinde aksamalar yaşamadan tedbir amaçlı alınan önlem ve çalışmaların bilinmesi amacıyla bir dizi düzenleyici ve önleyici hususları içeren genelge yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Genelgeye göre 1 Haziran 2020 tarihine kadar nikah müracaatları kabul edilmeyecek. Belediye hizmet binalarında vatandaş ve personelin ateşi ölçülecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kartal Belediyesi, Güncel

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