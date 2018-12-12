Kartal Belediyesi'nden Engelsiz Taksi Hizmeti

Kartal Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan engelli vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için "Engelsiz Taksi" uygulamasını hizmete sundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal'da hizmet vermeye başlayan "Engelsiz Taksi" ile engelli vatandaşların günlük ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal hayata katılımlarının artırılması amaçlanıyor.
Engelli vatandaşlar için hizmete sunulan araçlarda asansör de bulunuyor.
Vatandaşlar, 0216 280 56 70 numaralı telefonu arayarak bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek. Engelsiz Taksi, hafta içi 5 gün boyunca vatandaşlara hizmet veriyor.
Kartal Belediyesi,Kartal
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:38