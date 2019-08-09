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Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda ücretsiz mezarlık ulaşımı

Kartal Belediyesi, vatandaşların dini bayramlarda mezarlık ziyareti ulaşımında sıkıntı yaşamamaları için her yıl düzenlediği ücretsiz seferlere, Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

09.08.2019 14:33 Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda ücretsiz mezarlık ulaşımı
Kartal Belediyesi, vatandaşların dini bayramlarda mezarlık ziyareti ulaşımında sıkıntı yaşamamaları için her yıl düzenlediği ücretsiz seferlere, Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla tahsis edeceği otobüslerle Kartallı vatandaşları, sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ücretsiz bir şekilde ulaştıracak.

Kartal Meydanı'nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şıhlı ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Arefe günü ile bayramın 1. ve 2. günü olmak üzere 3 gün sürecek olan mezarlık ziyaretlerinin yanı sıra; Kartal, Soğanlık ve Yakacık mezarlıklarında vatandaşlara lokum ve kolonya ikramı yapılacak. Kartal Meydanı'ndan hareket edecek olan servislerin saatleri ise şöyle;

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy ve Yeni Şıhlı Mezarlıkları için Yapılacak Seferler:

Gidiş Saati Dönüş Saati

10.00 10.45

11.30 12.45

13.00 13.45

14.30 15.15

16.00 16.45

Osmangazi Mezarlığı İçin Yapılacak Seferler:

Gidiş Saati Dönüş Saati

10.00 11.00

12.00 13.00

14.00 15.00

16.00 17.30 - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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