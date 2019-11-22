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Kartal Belediyesi'nden öğretmenlere ilk yardım ve afet bilinçlendirme eğitimi

Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında ilçe genelinde verdiği ilk yardım ve afet bilinçlendirme eğitimleri ile bugüne kadar binlerce;

22.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:51Kartal Belediyesi'nden öğretmenlere ilk yardım ve afet bilinçlendirme eğitimi
Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında ilçe genelinde verdiği ilk yardım ve afet bilinçlendirme eğitimleri ile bugüne kadar binlerce; öğretmen, öğrenci, personel ve vatandaşa ulaşan Belediyesi, kazalarda, olası bir afet anında ve sonrasında hayat kurtaracak bilgilerin verildiği eğitimlerle sosyal bilinç oluşturmaya devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Kartal'daki ilkokullarda eğitim veren öğretmenlere yönelik ilk yardım ve afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

Eğitimde Sağlık İşleri ve Sivil Savunma Müdürlüğü'nden uzman bir ekip öğretmenlere; ilk yardım kapsamında; suni solunum ve kalp masajının yanı sıra zehirlenme, kanama, kırık-çıkık, donma, sıcak çarpması, yanma gibi konuları detaylı bir şekilde anlattı.

Afet bilinci eğitimleri kapsamında ise öğretmenler; temel afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazlarının kurulumu, tanıtılması ve enkazda kullanımına yönelik uygulamalar gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı bilgi edindi.

Kartal Belediyesi tarafından okullarda ve belediyenin etkinlik alanlarında verilen seminerler ile öğrenci ve öğretmenlerin afet ve kaza anlarında hazır olmaları amaçlanıyor.

Kasım ayında verilen ara tatilde öğrencilerden sonra öğretmenlere verilmeye devam edilen eğitimler birinci dönemin ilk yarısı sonra erecek. Ara tatilden sonra ise 9. sınıf öğrencilerinden başlanarak öğrencilere ve daha sonra Kartal'da yaşayan vatandaşlara ilk yardım ve afet bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Öte yandan Kartal'da bulunan 35 bin binanın her birinde bir ilk yardım gönüllüsü oluşturularak en az 35 bin kişilik bilinçli ilk yardım gönüllüsü ekibi oluşturulması planlanıyor. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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