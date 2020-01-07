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Kartal Belediyesi'nden sağanak yağış mesaisi

Kartal Belediyesi, Ocak ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sağanak yağış sebebiyle Kartal genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına belediye ekipleriyle tam kadro çalışıyor.

07.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:22 Kartal Belediyesi'nden sağanak yağış mesaisi
Belediyesi, Ocak ayının gelmesiyle birlikte 'u etkisi altına alan yoğun sağanak yağış sebebiyle Kartal genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına belediye ekipleriyle tam kadro çalışıyor.

Meteoroloji yetkililerinin İstanbul için yaptığı fırtına ve yoğun sağanak yağışı uyarısıyla birlikte vatandaşların zorluk yaşamaması için gerekli tedbirleri alan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sağanak yağışın etkisini göstermesiyle birlikte Kartal'ın çeşitli noktalarında anında müdahale ve iyileştirme çalışmaları yürüttü. Yağmur suyu kanallarının aktif su salınımını sağlayabilmesi için rögarlarda biriken yaprak ve benzeri maddeleri tahliye eden ekipler, gece geç saatlere kadar muhtemel su baskınlarına karşı da çeşitli önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar üzerine yoğun yağmur ve kar ihtimallerini değerlendiren Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağanak yağmurun olumsuz etkilerini en düşük seviyede hissedebilmeleri adına yoğun bir çaba gösteriyor. Ekipler hava koşulları düzelene kadar çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Öte yandan Kartallı vatandaşlar; yaşadıkları herhangi bir olumsuzlukta, Komşu İletişim Merkezi'nin 444 4 578 numaralı hattını 7 gün 24 saat arayarak taleplerini belediye personeline bildirebiliyor. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, İstanbul, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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