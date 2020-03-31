Kartal Belediyesi'nin dezenfekte çalışmaları marketlerde devam etti

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarına, bugün de Kartal'da bulunan bütün marketler ile devam etti.



Korona virüsü ile mücadele kapsamında daha önce; kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanlarının büyük çoğunluğunda çalışmalarını tamamlayan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün de vatandaşa hizmet vermeye devam eden marketlerde ilaçlama çalışmalarını yürüttü.



214 market dezenfekte edildi



Sabahın erken saatlerinden itibaren dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler, 2 grup halinde önceden listelenmiş marketlerde, özel olarak hazırlanmış nano gümüş iyon ilaçlama teknolojisi ile çalışmalarını yürüttü. Özel giysi, maske ve gözlük kullanan ekipler, Kartal'da bulunan 214 markette dezenfekte işlemini tamamladı.



Market kapılarına dezenfekte notu yapıştırıldı



Dezenfekte işlemini tamamlayan ekipler, vatandaşların market içerisinde dezenfeksiyon işleminin tamamlandığına dair bilgi alması ve gönül rahatlığı ile alışverişe devam edebilmesi için, "Buranın Korana virüs enfeksiyonuna karşı dezenfeksiyonu, Belediye Ekiplerimiz tarafından nano gümüş iyon ilaçlama teknolojisi kullanılarak yapılmıştır" yazılı etiketler yapıştırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA