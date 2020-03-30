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Kartal Belediyesi'nin korona virüsü dezenfekte çalışması devam ediyor

Korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsünden halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından alınan olağanüstü önemler kapsamında Kartal'da bulunan özel ve kamuya bağlı huzurevleri de dezenfekte edildi.

30.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:03
Kartal Belediyesi'nin korona virüsü dezenfekte çalışması devam ediyor

Korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsünden halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından alınan olağanüstü önemler kapsamında Kartal'da bulunan özel ve kamuya bağlı huzurevleri de dezenfekte edildi.


Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ikamet ettiği 12 farklı huzurevinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda yer alan kurumlardan biri olan ve 80 vatandaşın kaldığı Özel Yakacık Nezih Yaşlı Bakım Merkezi'ne giden Kartal Belediyesi dezenfekte ekibi, Korona virüsüne karşı tüm binayı özel solüsyon ile dezenfekte etti. Koruyucu giysiler, maske ve gözlük ile çalışan ekiplerin yaptığı işlem sırasında yaşlı vatandaşlar merkezdeki başka odalara alınırken rahatsızlıkları nedeniyle yaşlıların daha fazla dokunduğu merdiven tırabzanları ve tutamaklar bolca ilaçlanarak mikrop ve virüslerden arındırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Koronavirüs, Kartal, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Kartal Belediyesi'nin korona virüsü dezenfekte çalışması devam ediyor - Haberler

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