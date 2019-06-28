28.06.2019 15:08
Haberler » Güncel » Haber

Kartal Belediyesi'nin yaz sanat kursları için kayıtlar başladı

Kartal Belediyesi

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi'nin 'Yaz Sanat Kursları' kapsamında organize ettiği 'tiyatro ve gitar' kursları için yaz dönemi kayıtları başladı.

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi'nin 'Yaz Sanat Kursları' kapsamında organize ettiği 'tiyatro ve gitar' kursları için yaz dönemi kayıtları başladı.

Kartal Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz kursları, yaz döneminde de devam ediyor. Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yapılacak olan 'tiyatro ve gitar' kurslarının kayıtları başladı. 8 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik açılacak olan tiyatro ve gitar kurslarında çocuklar ve gençler, yaz ayları boyunca sosyal aktiviteler ile yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirirken aynı zamanda yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde açılacak ücretsiz kurslara başvurmak isteyen vatandaşların kayıt formunu eksiksiz olarak doldurarak açılacak kurs merkezlerine teslim etmesi gerekiyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
halk eğitim merkezi , tiyatro , kartal belediyesi , kartal , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:12 KMÜ personeli yangın tatbikatına katıldı
17:12 Trabzon ve Rize'ye kuvvetli sağanak için 'turuncu' uyarı
17:12 Afganistan'da çatışma: 8 ölü
17:12 LGS'DE TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİLERE VALİLİKTEN ÖDÜL
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı
17:12 ANKARA Belediyeler, tabutçuluğu öldürdü
17:12 AFYONKARAHİSAR'DA ANTİK YUNAN İYON BAŞLIĞI ELE GEÇİRİLDİ