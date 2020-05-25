Kartal Belediyesi, Ödüllü Geri Dönüşüm Yarışması ile doğaya "ses" veriyor

Kartal Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekmek amacıyla 'Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması' başlattı.

Kartal Belediyesi, Ödüllü Geri Dönüşüm Yarışması ile doğaya
25.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:08
Kartal Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekmek amacıyla 'Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması' başlattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tüm komşuları, dereceye girecek olanlara çeşitli ödüllerin verileceği yarışmaya hünerlerini sergilemek üzere davet etti.

Çevrenin korunmasına, var olan doğal yaşam alanlarının artırılmasına, gelecek nesillere aktarımına yönelik başarılı projeler üreten ve söz konusu çalışmaları, otoriteler tarafından ödüllendirilerek takdir gören Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, örnek bir projeye daha imza atıyor. Müdürlük, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında; vatandaşların odağını çevreye yöneltmek, geri dönüşüm atıkları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak, karantina günlerinde ailece sosyal etkinliklerde bulunarak sanatsal çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla geri dönüşüm yarışması başlattı.

"Müziğe Renk Kat, Geri Dönüşüme Hayat Ver" sloganı ile hayat bulan geri dönüşüm temalı yarışmada vatandaşlar; pet şişe, plastik, cam, naylon, kağıt, taş, tel, karton, lastik, pil, metal ve pil gibi atık malzemelerini kullanarak müzik aleti tasarlayacak. Son teslim tarihinin 5 Haziran saat 12.00 olduğu yarışmada yapılacak değerlendirmeler sonucu dereceye girenlerden birinciye bisiklet, ikinciye klasik gitar, üçüncüye ise bluetooth kulaklık hediye edilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yaşadığımız pandemi sebebiyle aylardır evlerimizden çıkamıyoruz; bu süreç bize ne kadar kötü geldiyse, doğrusunu söylemek lazım doğaya da bir o kadar iyi geldi. Bu zaman zarfında doğada meydana gelen her olumlu tepki için kendi içimize dönüp bazı sorular yönelttiğimiz, bazı farkındalıklar yaşadığımızı çok iyi biliyorum; aynı hisleri paylaşıyorum. Kartal Belediyesi olarak içinde yaşadığımız çevreye verdiğimiz önemden dolayı, her yıl onlarca proje üretiyoruz. Vatandaşlar tarafından takdir gören, otoriteler tarafından ödüllendirilen projelerimiz, yaşadığımız bu süreç ile beraber ve bundan sonra daha büyük bir ivme kazanacaktır. Buradan yola çıkarak Çevre Müdürlüğümüz ile beraber 5 Haziran Dünya Çevre Günü için özel bir yarışma organize ettik. Ben tüm vatandaşlarımızı bu yarışmada hünerlerini sergilemeye ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Dönüşüm, Kartal, Güncel, Haber

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