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Kartal Belediyesi, pandemiye karşı 'Psikolojik Destek Hattı'nı devreye soktu

Korona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında ilçe genelinde etkin çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, salgın dolayısıyla vatandaşların;

07.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:17
Kartal Belediyesi, pandemiye karşı 'Psikolojik Destek Hattı'nı devreye soktu
Korona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında ilçe genelinde etkin çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, salgın dolayısıyla vatandaşların; panik, kaygı ve stres gibi duygular ile başa çıkabilmeleri ve psikolojilerini güçlü tutabilmeleri amacıyla "Psikolojik Destek ve Danışmanlık" hattını devreye soktu.

Kartal Belediyesi'nin "Yalnız Değilsiniz" sloganıyla başlattığı hizmet kapsamında uzman psikolog ve pedagoglar, her yaştan Kartallı vatandaşa psikolojik destek sağlayacak.

Psikolojik Destek ve Danışmanlık hattı, 444 4 578 numarası üzerinden hafta içi her gün 09.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

"Komşularımızın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı bizler için önemli"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle seferberlik halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarımız ve pandemi sürecinde devreye aldığımız yeni uygulama ve hizmetlerimiz ile komşularımızın her zaman yanındayız. Komşularımızın fiziksel sağlığına yönelik aldığımız tedbirler ve hummalı çalışmalarımıza ek olarak 'Psikolojik Destek ve Danışmanlık' hattımızı hizmete açtık. Böylelikle 'Evde Kal' çağrısına uyan ve sosyal izolasyon ile salgından korunmaya çalışan komşularımızın yaşadıkları kaygı, stres ve panik duygularını azaltmak amacıyla, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzmanlarımız, hafta içi her gün 09.00 ile 16.30 saatleri arasında her yaştan komşumuza hizmet verecek. Komşularımızın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı bizler için önemli. Her daim komşularımızın yanında olarak bu zor dönemi hep birlikte aşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kartal Belediyesi, pandemiye karşı 'Psikolojik Destek Hattı'nı devreye soktu - Haberler

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