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Kartal Belediyesi personeli türkülerini sevgi için söyledi

Kartal Belediyesi Personel Türk Halk Müziği Topluluğu, Aralık ayı kültür-sanat programı kapsamında Kartal'da unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

19.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35Kartal Belediyesi personeli türkülerini sevgi için söyledi
Belediyesi Personel Türk Halk Müziği Topluluğu, Aralık ayı kültür-sanat programı kapsamında Kartal'da unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Sevgi Konseri'ne, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda Meclis Üyesi, birim müdürü ve Kartallı sanatseverler katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde, Birkan Çelik şefliğindeki Kartal Belediyesi Personel Türk Halk Müziği Topluluğu, zengin bir repertuvar eşliğinde Türk Halk Müziği ve Özgün Müziğin sevilen eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde, koro üyelerinin performansı, dinleyenlerin beğenisini topladı. Öte yandan, sanatçı Volkan Yılmazer de gecede konuk sanatçı olarak sevenleriyle buluştu.

"Kültür ve sanatı içselleştirmeliyiz"

Gecenin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Volkan Yılmazer ve Kartal Belediyesi Personel Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Birkan Yılmaz'a bir teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın kültür ve sanat merkezi olma hedefini çok önemsediklerini, bunun için kültür ve sanatı içselleştirmek zorunda olduklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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