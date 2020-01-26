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Kartal Belediyesinden Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından harekete geçen Kartal Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı.

26.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:46Kartal Belediyesinden Elazığ ve Malatya'ya yardım eli
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından harekete geçen Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kartal Belediyesi, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara bot, kazak, mont, battaniye, çadır ve ısıtıcı pad gönderecek. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri de arama kurtarma aracı ile beraber Elazığ'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Belediye, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların getirdiği acil ihtiyaçlar olarak belirlenen kazak, mont, çorap, çocuk bezi, atkı, bere, çadır, bot, kışlık elbise, battaniye ve uyku tulumlarını Kartal Ekolojik Pazar alanında topluyor. Ayrıca 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi üzerinden konuyla ilgili bilgi alınabilecek.

Öte yandan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi'nde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL

Deprem, Elazığ, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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