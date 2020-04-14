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Kartal Belediyesinden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine siperlik desteği

Kartal Belediyesi, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bin adet siperlik hibe etti.

14.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:10
Kartal Belediyesinden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine siperlik desteği
Kartal Belediyesi, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bin adet siperlik hibe etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs pandemisi sürecinde artan maske talebi ile birlikte, sağlık çalışanlarının önemli bir ihtiyacını karşılayarak siperlik desteğinde bulunuldu. Söz konusu çalışma kapsamında Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürü Cem Çetin; bin adet siperliği, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Cenk Kılıç'a teslim etti. Özellikle yoğun bakımda tedavi gören hastalara müdahaleyi kolaylaştıran ve sağlık çalışanlarının virüsle temasını önleyen siperlikler, gerektiğinde yukarı doğru hareket ettirilebilip kolayca dezenfekte edilebiliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Koronavirüs ile mücadelede salgından korunmanın en etkili yollarından biri de maske kullanımı. Ancak artan talep ile birlikte stok sıkıntısı da beraberinde geliyor ne yazık ki. Özellikle hastanelerde bizler için kahramanca bir mücadele veren sağlık emekçilerimizin bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Bu amaçla Kartalımızın önemli hastanelerinden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin salgınla mücadelesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünerek bin adet siperlik desteğinde bulunduk. Her zaman için imkanlarımız dahilinde, desteğimize ihtiyaç duyan bütün komşularımızın, kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Koşuyolu, Kartal, Güncel
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