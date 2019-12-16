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Kartal Belediyesinden Şeb-i Arus Programı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ıncı yılında Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

16.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:13Kartal Belediyesinden Şeb-i Arus Programı
Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ıncı yılında Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleşen Şeb-i Arus programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği geceye Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Bugün Kartal Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Mevlana'yı anıyoruz. Ölüme vuslat diyen ve ölümü sabırsızlıkla bekleyen bir kişiden bahsediyoruz ve dolayısıyla belediye olarak böyle özel bir günü es geçme şansımız yoktu. Kartal'ı kültürün ve sanatın başkenti yapma şiarlıyla yola çıkan Kartal Belediyesi bu etkinliklerin devamını getirecektir. Tüm izleyicilerimizin seyircilerimiz bizi takip etmeye devam etsinler. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel Bey yoğun programı dolayısıyla aramızda olamadılar. Kartal Belediyesi olarak kültüre, sanata, spora desteklerimiz gün be gün artacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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