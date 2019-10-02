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Kartal Belediyesinden yangında zarar gören binaya müdahale

Kartal'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

02.10.2019 15:03Kartal Belediyesinden yangında zarar gören binaya müdahale
Kartal'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Dün öğleden sonra Yunus Mahallesi Balkan Caddesi'nde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında üç katlı apartmanın çatı katı hasar gördü. İhbar üzerine yangın mahalline Kartal itfaiyesi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanmanın olmaması teselli oldu.

Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından zarar gören binada Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından enkaz kaldırma çalışması yapıldı. Bu kapsamda binanın bulunduğu caddede güvenlik önlemleri alınırken, çatı katındaki yanmış eşyalar binadan tahliye edildi. Yanan eşyaların büyük bölümünün ev sahiplerine ait olan çeyiz eşyaları olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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