KARTAL D-100'DE AMBULANSTA YANGIN

Murat KORKMAZ/ KARTAL D-100'de ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. Yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü.

KARTAL D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-Ambulans

-Yangına müdahale

-Beton mikserinde su tutulması

-Genel ve detaylar