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Kartal'da 1 eylül dünya barış günü kutlaması

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)Kartal Meydanı'nda toplanan bir grup; şarkılar, türküler ve halaylarla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

01.09.2019 18:35 Kartal'da 1 eylül dünya barış günü kutlaması

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/DHA)
Kartal Meydanı'nda toplanan bir grup; şarkılar, türküler ve halaylarla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.
Kartal Meydanında saat 13.00'te toplanan grup, 1 Eylül Dünya Barış gününü kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı meydana giriş ve çıkışlar kontrol edildi. Meydana girmek isteyen vatandaşların üstleri ve çantaları didik didik arandı. Grup, saat 15.30 sıralarında son bulan kutlamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Alana giren vatandaşların aranması
-Polis Özel Harekattan görüntü
-Alandaki kürsüden konuşma
-Halay çeken insanlar
-Polis ekiplerinden görüntü
-Polis araçlarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler



Dünya Barış Günü, Kartal, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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