KARTAL'DA 21 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YEŞİLYURT APARTMANI DAVASINA DEVAM EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ/ KARTAL'da 21 kişinin ölümü 17 kişinin de yaralandığı 3 sanıklı çöken Yeşilyurt Apartmanı davasına devam edildi. Çöken binanın müteahhidi Hikmet Yeşilyurt'un çocukları Mustafa Yeşilyurt ve Helim Yeşilyurt tanık olarak dinlendiler. Binadaki zemin ve bodrum kattaki dükkanların kendisi ve kardeşi Helim Yeşilyurt'a miras kaldığını söyleyen Mustafa Yeşilyurt, "Bina çöktüğü gün ben bodrum katında boya badana işi yapıyordum. Üst kattan çatırtı sesleri gelince hızlı adımlarla çıktım. Geri dönüp baktıktan sonra bina yıkılmıştı. 10-15 saniye farkla kurtulduk" dedi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanıklar Uğur Mısırlıoğlu ve Arzu Baran ile sanık ve müştekilerin avukatları katıldı. Davanın firari sanığı Suzan Çayır'ın celse arasında ifadesinin alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

FİRARİ SANIĞIN CELSE ARASI ALINAN İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Binanın projesini yapan mimar Suzan Çayır, ifadesinde, çöken binanın mimari proje tasarımcısı olduğunu belirterek, "Benim proje müellefi olarak binanın yanına giderek yapım aşamasında projeye uygun mu değil mi? Büyük yapılmış mı yapılmamış mı? Kontrol yükümlülüğüm yoktur. İmar Kanunu'na göre mimari tasarım müellefinin binanın yapımından, büyütülmesinden, aykırılıktan sorumlu olmam mümkün değildir" dedi. Binanın yapımına yönelik bir sorumluluğunun olmadığını söyleyen Çayır, "Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi ve tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'BEL KEMİĞİM KIRILDI 52 PARÇA OLDU'

Müşteki sıfatı ile dinlenen Adem Alemdar, çöken binada 7. katta oturduğunu, binanın çökmeden bir gece önce sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "Pencereden dışarıya bakıyordum. Kızımın okuldan gelmesini bekliyordum. Kızım binaya girdi. Zeminin bir anda yukarıya doğru sıçradığını gördüm. Bina bir anda göçtü. Bel kemiğim kırıldı ve 52 parça oldu. Eşim olay sonucunda vefat etti. Kızım asansörden yaralanmadan çıktı" dedi.

MÜTEAHHİDİN İKİ OĞLU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Binayı yapan müteahhit Hikmet Yeşilyurt'un çocukları Mustafa Yeşilyurt ve Helim Yeşilyurt tanık olarak dinlendiler. Binadaki zemin ve bodrum kattaki dükkanların kendisi ve kardeşi Helim Yeşilyurt'a miras kaldığını söyleyen Mustafa Yeşilyurt, "Bina çöktüğü gün ben bodrum katında boya badana işi yapıyordum. Üst kattan çatırtı sesleri gelince hızlı adımlarla çıktım. Geri dönüp baktıktan sonra bina yıkılmıştı. 10-15 saniye farkla kurtuldum" dedi. Mustafa Yeşilyurt, depo olarak kullanılan bodrum katta kolonlar kesildiği iddiasını kabul etmedi. Helim Yeşilyurt da tanık olarak alınan ifadesinde, binanın babası tarafından yapıldığını, yapım süreciyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Mahkeme, sanıkların kusur oranlarının tespiti için bir önceki celse istenen bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019 tarihinde çöktüğü, çökme sonucu 21 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. İddianamede, inşaatta standartlara uymayan beton kullanıldığı, betonun deniz kumundan yapıldığı belirtilerek, betonun TSE standartlarına uygun olmadığı bilgisine yer veriliyor. Standartlara uygun olmayan betonun binanın yıkılmasında ana etken olduğu savunulan iddianamede, binanın en ve boyunun da projeye uygun olmadığı, 7 katlı binanın 2 katının kaçak yapıldığı, 7 kat olarak hesaplanan binaya 9 katın yükünün taşıtıldığı kaydediliyor.

İddianamede binanın projesini oluşturan mimar Suzan Çayır, inşaatın teknik sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın teknikeri Arzu Baran için, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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