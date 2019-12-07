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Kartal'da 26 katlı binada yangın

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL'da 26 katlı binanın 25. katında yangın çıktı.

07.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:41Kartal'da 26 katlı binada yangın

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL'da 26 katlı binanın 25. katında yangın çıktı. Yangın çalışanların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

, Esentepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı binanın 25'inci katındaki dairede tadilat çalışması yapılırken saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı ile olay yerine Kartal, Maltepe, Pendik, Yakacık ve Kadıköy itfaiyeleri sevk edildi. Tedbir amacıyla olay yerine Polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri de yönlendirildi.  Yangın çalışanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.  Burada çalışan bir görevli,  "26 katlı bir bina. Burada hem işyeri hem de daireler var. Duman çıkmaya başladı. ekipleri geldi söndürdü" diye konuştu.



İtfaiye, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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