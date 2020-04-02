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Kartal'da 29. katta panik

Kartal'da 29. katta panik Eşiyle kavga eden adam 29. kattaki evin balkonunda intihara teşebbüs etti Kartal'da eşiyle tartıştığı öğrenilen bir adam, 29. kattaki evlerinin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti.

02.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:16
Kartal 'da 29. katta panik
Eşiyle kavga eden adam 29. kattaki evin balkonunda intihara teşebbüs etti
İSTANBUL - Kartal'da eşiyle tartıştığı öğrenilen bir adam, 29. kattaki evlerinin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs polisin uzun süren ikna çabaları sonrası intihardan vazgeçti.
Kartal'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre 29 yaşındaki E.Ç. isimli bir şahıs bilinmeyen bir nedenle karısıyla tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs 29. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis , şahısla konuşması için eşini de olay yerine çağırdı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Şahıs, polisin ikna çabaları sonrası intihardan vazgeçti. Polis, ifadesini almak üzere şahsı gözaltına aldı. Kartal’da 29. katta panik

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal, Polis, kavga, 3. Sayfa

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Kartal'da 29. katta panik
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