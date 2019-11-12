Haberler » 3. Sayfa » Kartal'da 3 kişinin yaralandığı panik anları kamerada - Haber

Kartal'da 3 kişinin yaralandığı panik anları kamerada

Kartal'da 3 kişinin yaralandığı panik anları kameradaİSTANBUL - Kartal'da cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı eniştesini başından, ablasını ve yeğenini ayağından silahla vurarak yaraladı.

12.11.2019 00:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:30
'da 3 kişinin yaralandığı panik anları kamerada
İSTANBUL - Kartal'da cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı eniştesini başından, ablasını ve yeğenini ayağından silahla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şahıs gözaltına alındı. 3 kişinin yaralandığı olayda sokakta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal cezaevinden yeni çıkan Cem Y. isimli şahıs, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eniştesi Serkan Güzeltepe'yi başından, ablası Sedef Adanur O., ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi ayağından silahla vurdu. Silah seslerini duyan komşular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Vatandaşlar, olay yerine gelen ambulansa panik içinde yol gösterdi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken enişte Serkan Güzeltepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kartal'da 3 kişinin yaralandığı olaya ait panik anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir kadın ve adam panik içinde koşarak ambulansa yol gösteriyor. Yaralılar ambulansa konuyor.
Kartal'da 3 kişinin yaralandığı panik anları kamerada

Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:40 Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu
01:33 Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı
01:32 Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldı
01:17 Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada
01:16 Definecilere operasyon kamerada: 7 gözaltı
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
18:18 Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti
13:48 Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 01:44:56