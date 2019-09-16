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Kartal'da 7 metruk bina yıkıldı

Kartal'da 7 metruk bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

16.09.2019 15:46Kartal'da 7 metruk bina yıkıldı
Kartal'da 7 metruk bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Kartal Belediyesin'den yapılan açıklaya göre, haklarında riskli yapı raporu olduğu ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilemeyen 7 bina Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.
Yakacık Asır, Aralık ve Nilay sokakları üzerinde bulunan 7 binanın yıkımı iş makineleri kullanılarak gerçekleştirildi.
Yıkımlar sırasında ortaya çıkan toz için sürekli tazyikli su kullanıldı. Bölgede asayiş sorunlarına da yol açan metruk binaların yıkılması için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldığı, ancak verilen sürenin ardından yıkımların başladığı öğrenildi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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