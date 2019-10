Kartal'da adliye önünde dava tarafları arasında silahlı çatışma

KARTAL Anadolu Adalet Sarayı'nın görülecek olan dava öncesi davanın tarafları arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak silahla ateş ettiği iddia edilen şüpheli ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bugün görülecek olan, "Hakaret", "Tehdit" davasının tarafları, duruşma öncesi adliyenin önündeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşılaştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Uzaktan akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tekin Özbey ve Ahmet Al silahla yaralanırken, hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında Cesim Deniz kalp krizi geçirdi. Cesim Deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi de hafif bir şekilde yaralandı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve adliyenin açık otoparkında bekleyen polis, olaya müdahale etti. Olayda silah kullandığı öğrenilen Kenan Deniz'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ömer. Deniz'in ise silahla birlikte olay yerinden ayrıldığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAŞSAVCILIK OLAYA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaşanan silahlı kavgaya ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Davut D. ve Zülküf D. adlı şahısların 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Tekin Ö. adlı şahsa yönelik işledikleri iddia olunan tehdit ve hakaret suçlarından dolayı açılıp İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesince 2019/536 esas sayılı dosya üzerinden görülen kamu davasının ilk duruşmasının 10.10.2019 günü itibarıyla yapıldığı, toplanan ilk verilere göre her iki davanın tarafları arasında daha önce gerçekleşen araç alışverişinden dolayı husumet bulunduğu, 10.10.2019 tarihli duruşmadan önce adliye önünde karşılaşan Denizler Grubu (Davut Deniz, Zülküf Deniz, Kenan Deniz, Cesim Deniz, Ömer Deniz, Kasım Deniz ve Mehmet Hanifi Deniz) ile Özbeyler Grubu (Tekin Özbey ve Metin Özbey) arasında kavga başladığı, kavga esnasında Kenan Deniz'in ateşli silah kullanarak Tekin Özbey ve Ahmet Al adlı şahısları yaraladığı, her iki şahsın durumunun ağır olduğu, olayın ardından Ömer Deniz'in elinde silahla bölgeden kaçtığı, olay esnasında Cesim D.'nin de kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı, kolluk tarafından olaya derhal müdahale edilerek Ömer D. dışındaki şahısların yakalandığı, kaçan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara da devam olunduğu, başlatılan soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için araştırma ve delil toplama faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiği görülüyor. Adliyenin önündeki caddede birbirlerine giren grup üyelerine bir süre sonra polis müdahale ediyor.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor.

